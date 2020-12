Celano, pubblicata la gara per i lavori nello stadio “Fabio Piccone”

Celano. Pubblicata la gara per l’aggiudicazione dei lavori sulla struttura calcistica “Fabio Piccone” di Celano: è previsto il rifacimento della tribuna e altri lavori sui servizi connessi alla struttura. Dopo un lungo lavoro potranno finalmente iniziare i lavori sull’impianto sportivo messi in cantiere nel 2017 grazie ad un finanziamento Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

“Esprimo profonda soddisfazione per la pubblicazione della gara per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dello stadio Fabio Piccone” dichiara l’assessore allo sport Barbara Marianetti. “I lavori presumibilmente dovrebbero partire entro la primavera sia per la manutenzione straordinaria sulla copertura della tribuna sia per la realizzazione della rete fognaria a servizio degli impianti. Questo intervento è indispensabile per il nostro comparto calcistico e anche per la nostra città: l’impianto, infatti, si presta ad un utilizzo molto più ampio, in cui la popolazione studentesca può svolgere importanti manifestazioni sportive e, perché no, puntare ad un centro federale che ci permetta di ampliare anche l’utenza di una struttura che ha sicuramente un grande valore aggiunto sul territorio marsicano”.