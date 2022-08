Celano, predisposti servizi bus navetta e bagni pubblici per feste patronali

Celano. In occasione delle prossime giornate dedicate alle festività in onore dei Santi Martiri, l’Amministrazione comunale di Celano ha predisposto una serie di servizi per facilitare la mobilità da parte dei cittadini.

Bus navetta. Il primo servizio riguarda, infatti, il servizio di Bus Navetta che prende il via dal 20 agosto fino al giorno 26 agosto, dalle ore 20 alle ore 02, per i giorni 20, 21, 22 ,23 agosto e fino alle ore 03 nei giorni del 24, 25 e 26 agosto. Il servizio urbano interno alla Città è così articolato: il bus n.1 partirà da via Borgo Bussi (davanti deposito Cam) con arrivo a piazza Aia, effettuando fermate lungo il percorso. Il bus navetta n. 2 partirà dal piazzale adiacente il Palasport di via La Torre, transiterà su via Stazione e via Ranelletti, fino ad arrivare all’auditorium Fermi.

Servizio bagni pubblici. In alcune zone verranno ubicate le postazioni dei bagni pubblici e precisamente in via del Castello (torretta calata Sant’Angelo), nel parcheggio di Piazza Aia, in via Del Castello, parco della Rimembranza, Don Minozzi, in piazza IV Novembre.

Sorgente Santi Martiri. Gli orari e i giorni di visita alla Sorgente sono stati programmati nel modo seguente: il 24, 25 e 26 dalle ore 10 alle ore 24. Per i giorni 21, 22 e 23 agosto dalle ore 20 alle ore 24.

L’organizzazione dei servizi è stata ampiamente condivisa con il Comitato promotore dei festeggiamenti in onore dei Santi Martiri.