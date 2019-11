Celano, nuovo polo ortofrutticolo: occasione di rilancio del territorio

Celano. Raccogliamo con molta soddisfazione, dichiara il sindaco di Celano Santilli, la notizia di un così importante investimento nel nostro territorio ormai a totale vocazione agricola, sia per lo sviluppo economico che occupazionale.

Ci renderemo da subito disponibili come amministrazione comunale nelle procedure tecnico-amministrative che si renderanno necessarie, anche per risolvere le ormai annose problematiche ambientali inerenti l’area sotto sequestro dell’ex zuccherificio a causa delle calci di defecazione derivanti dalla lavorazione delle barbabietole, nonché di tutte le infrastrutture dell’industria Eridania ancora presenti, che ne fanno da anni un vero e proprio ecomostro nel più totale abbandono e degrado.

Per il comparto agricolo non solo locale, ma dell’intera piana fucense, dichiara il consigliere Domenico Fidanza, avere una struttura con celle frigorifere per la conservazione dei prodotti, è commercialmente e strategicamente di una rilevanza assoluta perché ci consentirà di essere ancora più competitivi sul mercato per 365 giorni l’anno.

In un contesto del genere non potrà che inserirsi ancor meglio e trovare largo consenso il centro servizi per l’agricoltura già deliberato in consiglio comunale nel 2018 e al quale ora potremo finalmente dar seguito sicuramente in simbiosi e unità di intenti con lo stesso polo ortofrutticolo.

Abbiamo l’occasione unica di assumere centralità assoluta nel contesto agricolo fucense garantendo maggiori servizi possibili al comparto agricolo.

Il Centro per l’agricoltura dovra infatti avere il compito di fornire un supporto tecnico e servizi alle piccole e medie imprese marsicane al fine di renderle ancora più competitive, sia in ambito nazionale che europeo con l’export.

La nascita dello stesso potrà favorire tra l’altro la crescita occupazionale del territorio mediante la creazione di nuovi posti di lavoro, garantendo la tutela della salute e promuovendo la produzione di prodotti agricoli di elevata qualità.