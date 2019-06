Ecco la nuova giunta del Comune di Celano, vice sindaco Taccone e a Piccone i Lavori pubblici

Celano. Ecco la nuova giunta Santilli a Celano. Tra conferme e new entry il primo cittadino della cittadina marsicana ha scelto chi lo affiancherà in questo ultimo anno di amministrazione. Al suo fianco ha scelto una donna, Taccone, che lo affiancherà nel suo operato. Deleghe anche ai consiglieri comunali tra cui c’è l’ex sindaco e onorevole Filippo Piccone.

Questa la nuova giunta: vice sindaco con delega alle politiche giovanili, Angela Taccone, assessore con delega al decoro e alla manutenzione della città, Vincenzo Montagliani, assessore con delega al bilancio, Cinzia Contestabile, assessore con delega al turismo e allo spettacolo, Toni Di Renzo, assessore con delega allo sport, Barbara Marianetti.

Queste invece le deleghe ai consiglieri comunali: Lavori pubblici, onorevole Piccone, delega al personale, Lisa Carusi,

delega all’agricoltura e ai borghi, Domenico Fidanza, delega alle politiche sociali, Maria Antonietta Zaurrini; delega agli enti sovracomunali, all’istruzione e alla cultura, Ezio Ciciotti.

“Come ho avuto modo di dire la settimana scorsa”, ha dichiarato il sindaco Santilli, “l’azzeramento della giunta si è basato solo su valutazioni di opportunità politica-amministrativa, e non era assolutamente da intendersi su qualsivoglia genere di valutazioni afferenti qualità personali o professionali legate ai singoli assessori, ne’ tantomeno era finalizzato a fare promossi da una parte e bocciati dall’altra. Nessuno ha “scalpitato” per avere un posto in giunta, ma il tutto è stato condiviso tra le componenti che hanno dimostrato maturità politica e ribadito la voglia di fare per la nostra città a prescindere dal ruolo ricoperto.

Sono convinto dunque, che sia Domenico Fidanza che Ezio Ciciotti rimasti fuori dalla giunta, continueranno a svolgere con impegno e abnegazione il loro lavoro nelle deleghe attribuitegli, come fatto fino ad oggi. Ci siamo dati delle regole sin dal nostro insediamento, ovvero che sia gli assessori quanto i consiglieri fuori giunta, dovessero avere deleghe da seguire in piena autonomia. So benissimo che normativamente non è la stessa cosa, ma ridurre l’attività amministrativa di un consigliere a una mera “alzata di mano” in consiglio comunale non l’ho mai ritenuto giusto, ne’ rispettoso nei confronti degli stessi e dei cittadini che li hanno votati, perché tutti devono sentirsi partecipi, coinvolti ed importanti nell’attività amministrativa.