Celano, muore nel sonno a soli 59 anni il dirigente del PD Domenico Carusi

Celano. Celano piange la scomparsa del geometra Domenico Carusi, attivista nella politica della città da tanti anni. Carusi è morto questa mattina, nel sonno, nella sua abitazione in via Alcide De Gasperi, a Celano. A trovarlo è stata la moglie.

Non appena si è diffusa la notizia la comunità celanese si è subito stretta intorno ai familiari, la moglie Vincenzina e le due figlie, Alina e Adriana, raggiungendole nella casa di famiglia.

Carusi, geometra, era un dirigente del Partito Democratico della città, da anni militava in politica, sempre in prima linea. Non si è mai sottratto al confronto e anche per questo è sempre stato apprezzato e ben voluto dalla cittadina marsicana.

“Una notizia terribile che ci addolora e che ci porta oggi ad una riflessione importante sul valore dell’amicizia e dei sentimenti. Se ne va un caro amico”, il commento del candidato sindaco di Celano, Gesualdo Ranalletta, “in questi giorni ha lavorato instancabilmente, al fianco dei nostri candidati e non si è mai risparmiato, in tempo e lavoro, motivato solo dai sani valori della vita politica, che ha scelto di seguire sin da giovane. A nome di tutta la lista ci stringiamo alla moglie e ai figli, non dimenticherò mai quanto ha fatto per questa campagna elettorale e l’amicizia che ci legava”.

“Un grande dolore, un grande dispiacere”, il commento del sindaco di Celano, Settimio Santilli, “in questi giorni di campagna elettorale ci siamo incontrati spesso. L’ultima volta ieri sera. Ci siamo scambiati qualche battuta e abbiamo scherzato con qualche sfottò. Anche se politicamente non eravamo vicini e avevamo idee diverse l’ho sempre apprezzato. È stata una persona che ha saputo farsi voler bene dalla comunità. Abbiamo sempre avuto un sano confronto sia politico che umano, un confronto sempre cordiale e di grande educazione. Mi stringo al dolore della famiglia”.