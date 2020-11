Celano, l’appello di Ticino (Pd) all’amministrazione comunale: “I commercianti hanno bisogno di aiuto”

Celano. “Rivolgiamo un appello al Comune di Celano per un aiuto concreto ai commercianti. In vista del Natale si potrebbero vedere parcheggi gratuiti per agevolare gli acquisti in città, riduzione della Tari e anche contributi a chi in questo periodo così difficile rischia davvero di abbassare la saracinesca per sempre”.

A parlare è Claudia Ticino, commerciante di Celano, dirigente del Partito Democratico cittadino, candidata consigliere alle scorse elezioni comunali.

“Stiamo vivendo tutti una situazione grave per il dilagare della malattia peggiorata solo dall’abbandono ai nostri destini di commercianti senza clientela che possa girare liberamente per chiare ragioni di sicurezza. La zona rossa ha reso ancor più difficile il lavoro di molte attività, altre si sono viste costrette a chiudere.

La mia parola si fa portavoce dell’ascolto di vari colleghi e di elettorato che sono preoccupati quanto me per la propria sicurezza in ambito lavorativo, per l’assenteismo della clientela e per la propria incolumità. Non è sempre scontato riuscire a far mantenere le regole di sicurezza al cliente ed è oneroso mantenere lo standard di igienizzazione e sicurezza dei locali.

Considerate chi ogni mattina va ad aprire e la sera regala pane perché invenduto; chi accende macchinari che consumano energia ma non ha avuto incasso sufficiente; chi non vende beni di prima necessità ma ha spese vive.

Non dimentichiamo chi ha affrontato una quarantena personale e obbligato alla chiusura finché non si negativizza senza avere idea di una tempistica; e peggio ancora dopo aver riaperto non avere nessun appuntamento né clienti. Addirittura in TV dichiarano che il terrore di perdere lavoro sta portando le persone a non dichiarare i contatti diretti con persone risultate positive, pur di non rischiare la chiusura dell’attività perché purtroppo economicamente già in difficoltà per i mesi precedenti!

In questo periodo i negozi si preparano per le vendite natalizie. La domande è: riusciremo ad affrontare il mese con una maggior tranquillità?

In vista di una riapertura propongo al Comune di adottare dei provvedimenti di semplice attuazione, che altri comuni limitrofi stanno organizzando appunto per agevolarci in questo mese natalizio:

Parcheggi gratuiti in tutto il circondario storico e zone commerciali, in pratica aboliamo i parcheggi blu e il loro pagamento in questo periodo: così da rendere possibile un movimento veloce e facile al cliente.

Si potrebbe imporre un massimale di sosta di mezz’ora gratuita ad autovettura.

Sarebbe una buona soluzione sia per incentivare il commercio e sia per velocizzare la circolazione cosicché non si rischia eccessivo assembramento di attesa.

Eliminare ove sussiste la tassa di occupazione suolo pubblico, anche per l’annata a venire, di cui ne usufruiscono molte attività attualmente chiuse.

Riduzione Tari da versare la prossima annualità ad attività commerciali anche in base alla fruizione delle mensilità di quest’anno. Proposte simili sono state già fatte da altri comuni con uno sconto dal 25% al 50% in base alla tipologia di attività.

Il comune delle Sante Marie sta concedendo un contributo una tantum ai locali in affitto pari all’80% di due mensilità.

Il dpcm Ristori prevede nella rata IMU di dicembre la totale decurtazione di essa a carico del titolare di locale commerciale, con il totale rimborso dello stato della rata nelle casse comunali. Molti di noi pagano un affitto per cui tale agevolazione può non toccarci.

Chiediamo al comune un sostegno… Nella speranza che non ci venga negato! Per rendere concrete queste proposte offro anche io all’amministrazione comunale la massima disponibilità”.