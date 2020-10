Celano, ladri si introducono in casa forzando il portone ma disturbati si danno alla fuga

Celano. Tentato furto ieri sera a Celano, in un’abitazione di via Aquila, a poche centinaia di metri dalla centrale piazza IV Novembre.

A dare l’allarme è stata la proprietaria di casa che ha allertato i carabinieri della locale stazione che sono arrivati sul posto per accertare l’accaduto. La donna è rincasata intorno alle 19 e ha ritrovato il portone forzato, presumibilmente con qualche arnese di metallo e completamente spalancato. La porta è stata trovata danneggiata in diversi punti.

Da una prima ricognizione sembrerebbe che dall’abitazione non mancasse nulla per questo si sospetta che i ladri siano fuggiti prima di compiere un furto, si pensa perché disturbati.

Si tratta della strada che sale ad Ovindoli e quindi molto centrale. Proprio su via Aquila ci sono ancora delle attività commerciali chiuse per via del diffondersi del contagio del Covid 19 e forse è stato questo ad avvantaggiare i malviventi, in realtà non si sa se una o più persone, nell’introdursi nell’abitazione.