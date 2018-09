Celano, la denuncia di Cotturone: strade e quartieri abbandonati. Dove sono i soldi del fotovoltaico?

Celano. “A Celano interi quartieri e strade abbandonate, servono interventi concreti ed efficaci non promesse elettorali. Come sono stati spesi gli introiti del fotovoltaico?”. E’ questa la domanda che si è posta il segretario del Pd Calvino Cotturone alla luce di alcune segnalazioni che gli sono pervenute dai cittadini su dei quartieri trascurati. “Troppi quartieri e rioni sono lasciati all’incuria, al controllo di chi vive illegalmente”, ha continuato Cotturone, “Borgo 8000, via Mura Nuove, San Ferrante, Palmaretta, Rione Campitelli, Coste Aia e per finire abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di cittadini anche per quanto riguarda le strade di Santa Cecilia, via Benedetto Croce e la centralissima via Monte Morrone insomma veramente troppe.

Forse è il caso di passare dalle solite promesse fatte a mezzo stampa ai fatti. Oltre al problema della scarsa sicurezza si aggiunge anche la pericolosità di strade impercorribili non solo in macchina, ma anche a piedi. Un confronto serio, un tavolo istituzionale e non la solita assemblea propagandistica con fini elettorali e di promesse come fatto in tutti questi anni, perché sul futuro di Celano in questi anni si è giocato troppo pensando solo alla propria carriera politica. Dove e come vengono spesi i soldi che il comune incassa dal fotovoltaico? Chiediamo all’amministrazione di iniziare a pensare agli interessi della comunità celanese e di intervenire prima che sia troppo tardi”.