Celano Jazz Convention, domani doppio concerto sul palco di Piazza San Giovanni. Ecco il programma

Celano. Celano Jazz Convention presenta un doppio concerto sul palco di Piazza San Giovanni a Celano venerdì 2 agosto. Alle 21.15, si terrà il concerto della Kids & Young Jazz Orchestra diretta da Andrea Gargiulo, concerto finale del percorso didattico “Jazz For Kids & Teens”.

Nella seconda parte della serata, Soundscape’s Activity presenta il suo nuovo lavoro ispirato a La Guerra dei Mondi di H.G. Wells: la formazione è composta da Marcello Malatesta e Marco Di Battista alle tastiere e ai live electronics, e dai chitarristi Roberto Zechini e Umberto Fiorentino, special guest per il concerto celanese. Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

La terza serata di Celano Jazz Convention sarà aperta dal concerto della Kids & Young Jazz Orchestra, diretta da Andrea Gargiulo: il concerto rappresenta il momento conclusivo del percorso didattico “Jazz for Kids & Teens”, una delle novità presentate quest’anno dal festival. Un percorso didattico rivolto ai ragazzi dai 6 ai 18 anni ed aperto anche a persone diversamente abili. Il metodo si basa su “El Sistema”, il modello didattico musicale ideato e promosso in Venezuela da José Antonio Abreu, e si è articolato in lezioni collettive e momenti personalizzati, con argomenti teorici relativi all’improvvisazione portati alla prova pratica tanto nel laboratorio di musica d’insieme quanto nel concerto finale.

Marcello Malatesta e Marco Di Battista presentano il nuovo lavoro del progetto Soundscape’s Activity, dedicato questa volta alla Guerra dei Mondi, il celebre romanzo di H.G. Wells. Un testo importante, reinterpretato dal genio di Orson Welles in quello che si può definire un esperimento ante litteram di realtà virtuale e poi ripreso, nel corso del novecento, in svariati film. La miscela di musica elettronica ed improvvisazione jazzistica proposta da Malatesta e Di Battista arriva con questo progetto al suo terzo capitolo: sviluppi melodici e manipolazioni sonore non convenzionali sono al centro del mosaico disegnato dai due musicisti, una visione musicale ed estetica in grado di restituire risposte differenti a seconda della prospettiva con cui ci si accosta.

Insieme a Malatesta e Di Battista, sul palco di Celano Jazz Convention 2019, la formazione sarà ampliata dalle chitarre di Roberto Zechini e Umberto Fiorentino. Al termine del concerto, si aprirà la jam session presso l’Osteria degli Artisti. In caso di pioggia, si svolgeranno presso l’Auditorium Enrico Fermi.

Nel pomeriggio di venerdì 2 agosto, dalle 14 alle 16, Andrea Gargiulo porterà l’esperienza di “Jazz For Kids & Teens” anche all’interno del Centro Diurno “Peter Pan” di Celano gestito dall’Anffas. Un’incursione festosa e a suon di musica per sottolineare il valore relazionale della musica nell’interazione tra le persone.

La giornata di venerdì ospita un’altra novità dell’edizione 2019 di Celano Jazz Convention: Roberto Zechini sarà a Celano con il suo ormai storico laboratorio “Il Chitarreto dei Jazzemani”, percorso che raggiunge quest’anno il suo ottavo anni di attività. Zechini si confronterà con i partecipanti al corso di chitarra condotto da Umberto Fiorentino.

Franco Finucci, direttore artistico di Celano Jazz Convention, ha costruito anche per questa seconda edizione un percorso che unisce i concerti del programma con un’offerta didattica importante affidata ad una squadra di docenti di assoluto livello, formata da Marco Di Battista, Max Ionata, Umberto Fiorentino, Elisabetta Antonini, Luca Mannutza, Daniele Sorrentino, Marcello Di Leonardo e Marcello Malatesta.

Durante i giorni del festival, Celano Jazz Convention ospita la mostra “Eyes of Miles Davis” di Paula Salar, curata da Lino Cerone: i dipinti dedicati al grande trombettista saranno esposti a Celano, nei locali dell’Auditorium Fermi. Sabato 3 agosto 2019, alle 21.30 in Piazza San Giovanni, Celano Jazz Convention conclude le sue attività con il concerto dei musicisti partecipanti alle masterclass e riporta così l’attenzione sulle sue attività didattiche presentando al pubblico le esibizioni dei gruppi nati durante lo svolgimento dei corsi.