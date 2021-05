Celano in zona gialla, Angelosante: “Pronta guarigione a tutti i malati, ancora massima attenzione”

Celano. “Sono felice che Celano sia tornata in zona gialla. Ne avevo parlato lungamente con il presidente della Regione Marco Marsilio, sono arrivati i presupposti per un cambio di colore e per un allentamento delle restrizioni. In questo modo tornano a respirare le attività commerciali”.

A parlare è Simone Angelosante, consigliere regionale (Lega) e anche sindaco di Ovindoli.

“Invito comunque i cittadini di Celano ad avere atteggiamenti responsabili in quanto c’è la possibilità che sopraggiungano altri contagi e nuovi focolai. Sono vicino a tanti celanesi ricoverati in ospedale, che sento personalmente e che sono in questo momento in lotta per superare la malattia. Sono orgoglioso di aver dato il mio contributo per sollecitare la Asl per mettere a punto quelle misure che hanno portato a questo risultato, come le giornate di vaccinazioni. Ringrazio la dottoressa celanese, Rinalda Mariani, per l’egregio lavoro che sta portando avanti in questi mesi, tra mille difficoltà, avendo la responsabilità del reparto di malattie infettive dell’ospedale di Avezzano”.