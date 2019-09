Il Pd si scaglia contro l’amministrazione Santilli: problematiche e scarsa manutenzione per gli impianti sportivi di Celano

Celano. Gli impianti sportivi di Celano finiscono nel mirino delle opposizioni. Proprio nei giorni in cui si discute sulla riapertura dei vari corsi e delle diverse attività sportive il segretario del Pd, Calvino Cotturone, punta il dito contro l’amministrazione accusandola di non saper attuare una vera e propria programmazione per il mondo sportivo della città. “Celano è caratterizzata da una amministrazione non in grado di programmare”, ha precisato Cotturone, “costretta a rincorrere le problematiche dei cittadini con soluzioni non definitive, che presto torneranno tali”.

Il segretario cittadino del Pd, Cotturone, è tornato sulle problematiche degli impianti sportivi. “Tra i tanti interventi che necessita la nostra cittadina, il Partito Democratico ha chiesto risposte ed interventi anche per gli impianti sportivi, ma ancora nessun chiarimento”, ha continuato, “è ripartita la nuova stagione sportiva, come avviene tutti gli anni, e nessuno dei campi di calcio era disponibile. Lo stadio Piccone inagibile. Possiamo sapere il perché e a che punto si trova la sistemazione delle tribune? Il Baruffa non è omologato per ospitare gare. Il Paris anch’esso non utilizzabile, si gioca solo a porte chiuse, e sono passati circa tre anni dall’inaugurazione. Il campo di borgo strada 14, è ridotto ai minimi termini e abbandonato a se stesso

È di pochissimi giorni fa l’idonietà ottenuta, “in zona Cesarini” è il caso di dire, dalla commissione per questa stagione sportiva, ma abbiamo una programmazione per il prossimo futuro degli interventi, o l’attività amministrativa naviga nell’improvvisazione? Da chi sono gestiti gli impianti e con quali convenzioni? Il calendario dell’utilizzo da parte delle squadre celanesi, come viene gestito? I gestori del palazzetto dello sport effettuano la manutenzione ordinaria che spetta ai gestori o facciamo rientrare tutto nella manutenzione straordinaria”.