Celano, il Comitato Santi Martiri 2020 dona la casetta di Natale: polemiche per le foto senza mascherina

Celano. È stata consegnata questa mattina dalle donne del Comitato dei Santi Martiri di Celano 2020, una casetta di Natale, dono per i bambini della città, in un momento molto difficile.

La casetta è stata posizionata in piazza e sarà gestita dalla Pro loco.

All’evento hanno partecipato decine di persone che si sono scattate anche selfie e immagini che poi hanno pubblicato sui social. All’interno della casetta sono state scattate anche delle foto con otto persone, tutte senza mascherina, pubblicate sui profili dei social network.

Questa mattina sono stati diversi i commenti polemici lasciati sui social.

“Sono appena passato in piazza e tutta l’amministrazione comunale oltre a tanta altra gente ammucchiata a fare brindisi e fotografie davanti la casetta di Babbo Natale con tanto di assembramento….e poi il sindaco scrive che dobbiamo stare attenti? Ma siamo o no in zona rossa/arancione o vale solo per alcuni e non per chi amministra Celano ed i loro conoscenti?”, ha scritto un celanese ricevendo decine di commenti di altre persone, alcune che hanno assistito all’evento.



La casetta è stata realizzata dal Comitato Feste dei Santi Martiri di Celano composto da sole donne.

È sempre di questa mattina l’annuncio del primo cittadino Settimio Santilli su Facebook: