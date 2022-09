Fratelli d’Italia presenta i candidati a Celano in vista delle elezioni del 25 settembre

Celano. Pienone di gente all’auditorium Enrico Fermi di Celano, ieri sera, in occasione dell’assemblea pubblica per la presentazione alla cittadinanza dei candidati abruzzesi alla Camera e al Senato di Fratelli d’Italia alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Un incontro cui hanno preso parte Guido Liris, assessore regionale, dirigente medico della Asl1 e Etelwardo Sigismondi, coordinatore regionale abruzzese, candidati al Senato per FdI, Benedetta Fasciani, dirigente FdI nella Marsica e componente assemblea nazionale, Fabio Roscani, presidente nazionale dei giovani di Fdi, candidato alla Camera dei Deputati, il consigliere regionale dottor Mario Quaglieri, Massimo Verrecchia, capo di gabinetto della Regione Abruzzo, il Sindaco di Celano Settimio Santilli, in FdI dal 2018, il vicesindaco Piero Ianni e il presidente del consiglio comunale Silvia Morelli, entrati nel partito della Meloni da poco.

Agricoltura, e nello specifico la valorizzazione del Fucino, sanità, caro bollette, sostegni alle famiglie, salario minimo, cuneo fiscale per le imprese, politiche giovanili sono stati i temi principali affrontati. Tantissimi i cittadini locali presenti molto dei quali non sono riusciti a trovar posto nel teatro dell’auditorium; così come tantissimi sono stati gli amministratori marsicani e non, provenienti da diversi paesi marsicani, che hanno risposto positivamente, mostrando una rinnovata stima nei confronti del primo cittadino celanese e compattezza del territorio.

Una standing ovation emozionante, alla fine della serata, quando, il padrone di casa Santilli, ha preso parola per i saluti conclusivi ed il pubblico lo ha applaudito per diversi minuti, alzandosi in piedi ed a cui il primo cittadino ha risposto, visibilmente toccato, con un semplice: “Non devo aggiungere altro, solo grazie”. Nella stessa serata di ieri è stato inaugurato il comitato elettorale in via Corso Umberto, alla presenza dei candidati. Domani, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00, sarà presente un gazebo in piazza IV Novembre per raccogliere adesioni e dare alla cittadinanza informazioni di voto.