Celano e Greccio gettano le basi per un patto gemellare, Santilli: fruttuoso, solidale e spero lungimirante sodalizio

Celano. Patto gemellare tra il Comune di Celano e quello di Greccio. La città dove è nato il presepe è più vicino da ieri alla Marsica. Il primo cittadino di Celano, Settimio Santilli, si è recato personalmente a stringere la mano al sindaco Antonio Rosati con il quale ha iniziato a gettare le fondamenta per un gemellaggio. “Se non si conosce bene e fino in fondo il passato e la storia della propria terra non si può costruire bene il futuro”, ha commentato Santilli, “col sindaco di Greccio Antonio Rosati abbiamo gettato le basi per un fruttuoso, solidale e spero lungimirante sodalizio tra le nostre comunità. Si è pensato già a delle iniziative condivise su cui bisogna lavorare sin da subito. Sono rimasto estasiato da Greccio, fantastico borgo pieno di storia e di cultura”.