Celano, degrado, sporcizia e rifiuti abbandonati: volontario ripulisce l’area

Celano. A rispondere alle segnalazioni di sporcizia e rifiuti abbandonati che interessano la porzione di strada all’ingresso del Comune di Celano, in direzione di Ovindoli, sotto il sentiero storico che sale sul monte Tino, la cosiddetta Serra, è stato lo spontaneo intervento di un cittadino che volontariamente ha ripulito tutta l’area.



Il signore, del quale non è nota l’identità, dopo aver raccolto e raggruppato i rifiuti, come visibile sulla foto pubblicata sul profilo Facebook dell’associazione ambientalista Guardiani della Natura, ha avvisato gli addetti del Comune che già nella giornata di domani si attiveranno per ripulire e togliere il tutto.

L’area ripulita è stata già attenzionata anche durante la campagna elettorale e le bonifiche sono frequenti, ma è spesso soggetta ad accumulo di rifiuti indifferenziati e di ogni genere. Una prassi che aumenta con l’arrivo dei turisti. L’area sarà in aggiunta attraversata dalla gara di corsa in montagna “Ultra Serra di Celano”, la competizione che si sviluppa per 96 km sui sentieri del Parco regionale Sirente Velino, in cui gli atleti avranno a disposizione 28 ore per salire e scendere le montagne tra Celano, Ovindoli e Aielli per un dislivello totale positivo di 7230 mt.

Non si conosce l’identità del volontario, ma è dovuto un plauso per il grande gesto di civilità, un’iniziativa che però non deve sostituire il senso di responsabilità che la collettività deve e troppo spesso manca di avere.