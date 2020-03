Celano, Cotturone(Pd): soddisfazione per sospensione dei tributi e interventi di sanificazione, ora si guardi avanti

Celano. Il segretario cittadino del Pd, Calvino Cotturone, esprime soddisfazione per le sospensioni di alcuni tributi comunali e per gli interventi di sanificazione delle strade cittadine effettuate da ACIAM e ufficio manutenzione del comune di Celano.

“Le nostre proposte sono state ascoltate. Continuando in questa ottica di collaborazione, rinnoviamo al Sindaco Settimio Santilli la proposta di esenzione della TARI per la parte spettante al comune e per l’IMU la riduzione al minimo dell’imposta”, dichiara Calvino Cotturone. “All’attuale sfida che le istituzioni stanno affrontando per far fronte all’emergenza sanitaria, infatti, si aggiungerà lo sforzo necessario a contrastare la crisi economica legata al fermo di molte attività lavorative. Per questa ragione il Pd propone di muoversi sin da ora per stare vicino ai cittadini di Celano”.

“I fondi necessari possono essere attinti da quelli incassati – e non impiegati – in materia di fotovoltaico. Si tratta di 5 milioni di euro che il nostro comune riceve ogni anno. Non sono la risposta ma possono essere una prima soluzione. Affrontiamo la crisi “, conclude Calvino Cotturone,”con responsabilità e determinazione, facendo tesoro delle ricchezze del nostro territorio. Coraggio Celano”.