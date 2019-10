Celano, Cotturone (Pd) tuona: il sindaco Santilli si arrampica sugli specchi, il consigliere Piccone ammette di aver fallito

Celano. “Forse per la nostra città è stato addirittura più “produttivo” il sindaco Santilli in 5 anni che il senatore, onorevole e sindaco Piccone in 20 anni di politica”. Lo afferma il segretario del circolo Pd di Celano, Calvino Cotturone.

“Sul tema legalità e sicurezza questa settimana abbiamo assistito a una triste realtà per il nostro paese. Il sindaco si arrampica sugli specchi quando cerca di far passare la tesi che Celano è una città sicura. Tutti conosciamo perfettamente quanti furti i nostri cittadini hanno subito e quanto spaccio avviene quotidianamente nelle nostre strade sia centrali che periferiche” continua Cotturone.

“Il consigliere Piccone giustamente fa una sorta di mea culpa evidenziando il disastro che abbiamo nel centro storico, ma anche nel resto della città, e prova a rilanciarsi in vista delle prossime elezioni amministrative. Ma a questo punto una domanda sorge spontanea: dove è stato Filippo Piccone negli ultimi 20 anni? Sembra quasi che l’onorevole Piccone sia capitato oggi per caso a Celano e voglia dare un contributo alla soluzione del problema del centro storico, e tutto il resto lo lasciamo così com’è?” prosegue il segretario Pd.

“Eppure negli ultimi decenni quasi tutti i provvedimenti adottati dalle sue amministrazioni sono stati di segno opposto ad una sana politica di recupero della zona storica della nostra cittadina.

A cominciare dal PRG che non contiene, nemmeno nel regolamento edilizio, una misura per incentivare il recupero di ruderi e abitazioni, locali per avviare attività commerciali e strutture ricettive per incentivare il turismo” spiega Cotturone. “Il problema a Celano è stato creato da lui e da chi ha governato in questi lunghissimi 20 anni. Ora il disastro deve essere affrontato e risolto con una politica seria ed equilibrata per lo sviluppo di tutto il territorio e di tutti i cittadini e non del singolo politico”.

“Abbiamo a disposizione fondi e finanziamenti per installare videocamere per la sicurezza ed il controllo di discariche abusive. Ampliare il servizio da parte delle forze dell’ordine h24 per la nostra sicurezza. Avviare un piano di recupero del centro storico e per il resto del paese con incentivi per piccole imprese, attività commerciali e strutture ricettive. Per fare questo è necessario invertire la rotta. Il Partito Democratico a Celano è pronto ad attuare tutto ciò. Abbiamo una grande opportunità all’orizzonte, ci sono incentivi e bonus fiscali da utilizzare, non perdiamo questa occasione. L’onorevole Piccone di progetti che aveva nel suo cassetto personale ne ha realizzati diversi, ma nessuno ha giovato i celanesi. Ora tocca a noi realizzare progetti utili a tutta la cittadinanza. Al consigliere Piccone mi viene solo da chiedere: hai avuto 20 anni per fare qualcosa e non lo hai fatto, come mai lo proponi in prossimità delle elezioni?” conclude Cotturone.