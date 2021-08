Celano Corre e Dona, l’evento per raccogliere fondi per l’Ail, il programma

Celano. Domenica 22 Agosto 2021 una giornata di sport e solidarietà tra Ovindoli e Celano con raccolta fondi per l’AIL.

La manifestazione, promossa dalla ASD Gruppo Sportivo Celano e dalla Fondazione Fabio Piccone, patrocinata dal Parco regionale Sirente Velino, dai comuni di Celano e Ovindoli, dalla Fondazione III Pilastro Internazionale, ha lo scopo di raccogliere fondi da devolvere all’AIL sezione dell’Aquila.

La giornata comincerà la mattina alle 7,30 dal Rifugio di Val d’Arano del GS Celano, in località Pinetina di Ovindoli con la Sky-App, corsa podistica di 33 Km con dislivello complessivo di circa 2570 metri.

Alle 11.00, sempre dal Rifugio Val D’Arano in Ovindoli, partirà la prima delle tre camminate solidali previste nella giornata. La facile escursione percorrerà un anello di circa 8 km attraverso l’incantevole Val D’arano. Si potrà godere della vista della Serra, del Monte Etra e, con un po’ di fortuna, di qualche grifone di passaggio. Nel pomeriggio appuntamento alle 17.00 nella piazza antistante l’ingresso del Castello Piccolomini di Celano, da dove partirà la camminata solidale “Alla Chiesetta degli Alpini”, una suggestiva escursione che, attraversati alcuni caratteristici vicoli del centro di Celano, passerà attraverso il sentiero storico del Monte Tino, (Serra di Celano), per raggiungere poi la Chiesetta degli Alpini. Durante il sentiero sarà possibile godere di scorci unici del Castello di Celano e della Valle del Fucino.

Alle 18.00, sempre dalla piazza antistante l’ingresso del Castello Piccolomini, partirà la camminata “Per le vie del Borgo”, guidati da una volontaria si andrà alla scoperta della storia e delle piccole meraviglie del centro storico del comune di Celano.

“La partecipazione alle camminate è libera. Tutti coloro che vorranno contribuire alla raccolta fondi potranno farlo con un’offerta libera o acquistando la maglietta dell’evento (offerta minima 10€, è consigliato contattare l’organizzazione per prenotare la maglia)” dichiara Davide Umilio, motore dell’organizzazione dell’evento solidale denominato “Celano corre e dona” insieme a Gianni Stornelli, entrambi del GS Celano.

In conclusione di giornata, alle 21.00, presso piazza San Giovani a Celano, si terrà l’incontro con Alba Agostinelli, responsabile nazionale AIL e Presidente della Sezione AIL dell’Aquila e provincia, nel corso del quale sarà affrontato l’argomento della donazione e dell’importanza vitale che questa ha nell’ambito delle malattie ematologiche.

L’incontro sarà seguito dalla proiezione del film “Cosa sarà” di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart. Il film racconta le vicende personali del regista che ha ricevuto un trapianto di midollo osseo.