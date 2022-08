Celano Corre & Dona con AIL 2022 (fotoracconto)

Celano. Si è conclusa domenica scorsa, la seconda edizione dell’evento per la raccolta fondi Celano Corre & Dona con AIL, che ha visto la partecipazione di oltre 400 persone ed un ricavato oltre gli 11.000 euro.

L’evento – promosso dalla Fondazione Fabio Piccone – si è svolto nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 agosto, con il patrocinio e il sostegno dal Comune di Celano.

“La serata di sabato”, scrive il comunicato della manifestazione, “è stata carica di emozioni ed ha permesso agli oltre 250 spettatori, intervenuti nella lizza del Castello Piccolomini di Celano, di ascoltare il racconto di Valentina Colizza, mamma della piccola Marta di 7 anni trapiantata a novembre 2021, che in un breve incontro con Alba Agostinelli, Presidente della Sezione dell’Aquila di AIL e consigliere dell’AIL nazionale, ha trasmesso a tutti i presenti il senso profondo e l’importanza dell’atto del donare e del donarsi per gli altri. La serata è poi proseguita con la proiezione dell’ultimo capolavoro di Giuseppe Tornatore Ennio, gentilmente concesso da Lucky Red e Piano B Produzioni, che ha trasportato i presenti nel magico mondo della musica del grande Maestro”.

“Domenica pomeriggio, nonostante qualche acquazzone improvviso, oltre 200 persone si sono raccolte davanti all’ingresso del Castello Piccolomini, per prendere parte alla Camminata Solidale. Alle ore 16.00, un lungo cordone di maglie bianche accompagnato dalla protezione civile, si è snodato per le vie del centro cittadino fino ad immergersi nel verde del sentiero storico, raggiungendo da lì la chiesetta degli Alpini prima ed il piazzale delle Gole di Celano poi. Da quel punto per concludere l’evento, ad accogliere i partecipanti sono state le note degli Hot Sax, gruppo di 11 sassofonisti che hanno regalato uno spettacolo unico e di rara suggestione”.

“Al termine della manifestazione, Davide Umilio e Gianni Stornelli, organizzatori dell’evento, si sono detti colpiti per la grande disponibilità dimostrata dalla città di Celano e commossi per il calore e la partecipazione che i celanesi hanno riservato a questo evento. Così, gli organizzatori hanno confermato al sindaco Settimio Santilli e all Presidente Alba Agostinelli, la loro volontà di continuare a far crecere questo evento per promuovere sempre più l’importanza che i donatori di midollo e di sangue hanno nel dare una speranza di vita ai malati ematologici”.