Celano, continua l’iniziativa per la raccolta fondi dei beni alimentari relativa all’emergenza covid19

Celano. Continua l’iniziativa per la raccolta fondi dei beni alimentari relativa all’emergenza Covid-19.

Domenica 14, in occasione di San Valentino, giornata degli innamorati, in Piazza IV Novembre sarà allestito un gazebo gestito dalla Protezione Civile di Celano per la vendita delle piantine fiorite come gesto di solidarietà e amore.

“Con questa ulteriore iniziativa – dichiara la delegata alla famiglia, alla disabilità e alle pari opportunità Divina Cavasinni – invitiamo tutti i cittadini a contribuire per dare un sostegno alle famiglie più in difficoltà.

È dovere dell’Amministrazione comunale far sentire la propria vicinanza nei confronti di chi in questo momento soffre ed ha bisogno soprattutto di beni di prima necessità.

Ringrazio come sempre la Protezione Civile per l’impegno e la disponibilità e “Santilli Vivai” per la donazione delle piantine floreali.

Confido come sempre sulla solidarietà dei nostri concittadini – conclude la delegata Cavasinni – sempre moto sensibile a queste problematiche”.

Ricordiamo che, presso le attività commerciali di Celano, sono ancora presenti i bussolitti per la raccolta fondi, ed è sempre attivo il Conto Corrente per effettuare le donazioni sul seguente IBAN: IT30R0103040540000006487849 – intestato al Comune di Celano, con causale: “donazione alimentare Covid-19”.