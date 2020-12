Celano, colonnine di ricarica ancora non funzionanti, Ricci: promesse mancate dell’amministrazione Santilli

Celano. “Lo scorso 26 novembre a Milano Francesco Starace, Amministratore delegato e Direttore generale di Enel Spa, ha presentato alla stampa e agli investitori il Piano strategico 2020-2022, della società elettrica e delle diverse società del gruppo. Tra i tanti argomenti si è soffermato anche sullo sviluppo della società ENEL X Spa. Nei prossimi anni, infatti, Enel X incrementerà l’istallazione nel territorio nazionale di stazioni di ricarica aperte al pubblico, installate su suolo pubblico, messo a disposizione da enti pubblici, o su suolo privato, ad uso pubblico, presso spazi messi a disposizione da privati es stazioni di servizio, hotel, centri commerciali, etc”. Così Gaetano Ricci, commercialista e funzionario di banca, candidato consigliere al Comune di Celano, alle scorse amministrative in corsa con il candidato sindaco Gesualdo Ranalletta, oggi a capo dell’opposizione.

“Enel X per rispondere alla crescente domanda di servizi a valore aggiunto, infatti, investirà nel triennio 1,1 miliardi di euro. In particolare l’elettrificazione aumenterà grazie a 736.000 punti di ricarica pubblici e privati per veicoli elettrici entro il 2022, rispetto agli 82.000 stimati nel 2019. Se fino a qualche anno fa la mobilità elettrica era ancora un mondo lontano, quasi futuristico, oggi la mobilità elettrica sta diventando la mobilità del presente. Solo per dare un dato, a livello nazionale, il mercato delle vetture elettriche è cresciuto nel 2019 del 111%* rispetto al 2018. Anche a Celano sono state istallate, la scorsa estate, dalla società Enel X due colonnine in va La Torre e presso il parcheggio di piazza Aia. Siamo alla fine dell’anno e non sono ancora funzionanti. Ho ripensato, quindi, alla scorsa campagna elettorale in cui mi sono candidato nella lista civica “Per Celano”.

“Il sindaco Santilli, in un post del 21 agosto 2020, in piena propaganda elettorale, scriveva:“ Sono state istallate due colonnine di ricarica elettrica per autoveicoli in via della Torre e in Piazza Aia”“ un ulteriore servizio a disposizione della collettività, direttamente collegato alle bici elettriche a pedalata assistita, per una città sempre più eco sostenibie e green::” “ le colonnine verranno attivate presumibilmente entro la metà di settembre”. Forse intendeva, relativamente all’attivazione, a settembre dell’anno 2025? La solita propaganda, le solite promesse non mantenute. Un ulteriore prova di una città mal governata, abbandonata, isolata ed illusa. Questo mio breve articolo, ovviamente, ha l’obiettivo, sia da stimolo, di sbloccare tale situazione per rendere fruibile questo servizio alla nostra comunità rendendola con i fatti “più green”.

“Dell’argomento interesserò anche consiglieri di opposizione, con me candidati nella lista civica “Per Celano”, al fine di presentare un’interrogazione all’amministrazione. Per fortuna, e concludo, nella nostra città ci sono giovani imprenditori privati che, grazie alla loro capacità di innovazione, riescono a sopperire alle chiacchiere di chi ci governa, a lui il mio sincero ringraziamento ed in bocca a lupo”, conclude Gaetano Ricci.