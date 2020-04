Celano blindata con polizia e guardie locali, il sindaco: più che a pic-nic pensiamo ai sanitari sul fronte a combattere

Celano. Controlli a tappeto sull’intero territorio comunale e pugno di ferro contro eventuali trasgressori. Un mantra che ha fatto proprio dall’inizio dell’emergenza il primo cittadino di Celano Settimio Santilli che, anche in occasione della Pasquetta, non ha lesinato avvisi e raccomandazioni.

“Per la giornata di oggi, Lunedì dell’Angelo, disposti presidi fissi dal primo mattino su aree verdi potenzialmente oggetto di pic-nic attraverso l’ausilio delle Guardie Ambientali d’Italia, con cui il Comune ha sottoscritto apposita convenzione – comunica sul suo profilo Facebook Santilli – Ringrazio la Polizia Locale e tutti i corpi delle Forze dell’ordine dello Stato, che con la loro presenza importante su tutto il territorio stanno svolgendo un lavoro encomiabile, garantendo ordine e disciplina a salvaguardia e tutela dell’incolumità e della salute dei cittadini”.

“E’ Pasquetta, ma non è affatto tempo di far baldoria – sottolinea fermamente Santilli. Di Pasquette in compagnia ne trascorreremo tante altre sereni, liberi e spensierati. I focolai si svilupperebbero non solo con picnic all’aperto, assolutamente vietati e sanzionati severamente, al Pago, alle Foci, alla chiesetta degli Alpini e in campagna, ma anche con arrostate di decine di persone assembrate dentro le case”.

“L’Italia conta 20.000 morti e oltre 100.000 contagiati in un solo mese di questa guerra, c’è poco da festeggiare, nulla – rimarca il primo cittadino celanese – Oggi ci saranno medici e infermieri al fronte a combattere per salvare vite umane. Lo fanno da giorni, lontani dalle proprie famiglie. Ne sono morti più di 100, eppure continuano a lavorare rischiando la loro vita”.

“Ci saranno controlli serrati e rigorosi delle forze dell’ordine che fanno al meglio il loro lavoro per la nostra incolumità, rischiando la loro per noi. Vanno rispettati e solo ringraziati. Facciamo attenzione e rispettiamo le regole. Severi oggi per farvi essere sereni e felici domani”, conclude il sindaco di Celano.