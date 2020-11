Celano, attivato lo sportello di supporto psicologico nelle scuole

Celano. A partire da martedì prossimo sarà attivo lo sportello di supporto e consulenza psicologica in tutte le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo di Celano.

Il progetto, proposto dal centro studi psicologia, psicoterapia e formazione Syncronìa Onlus, di cui è responsabile la dottoressa Angela Paris, accolto dal dirigente dell’istituto comprensivo, il professor Massimo Pizzardi, e appoggiato e cofinanziato dal Comune di Celano, prevede, oltre allo sportello, incontri informativi, formativi, di confronto e supporto per gli alunni, le famiglie, i docenti e il personale Ata dell’istituto. Attività finalizzate alla promozione della cultura della salute e della sicurezza per offrire un sostegno psicologico per far fronte a situazioni di insicurezza, stress, isolamento, timore di contagio da Covid-19, difficoltà di concentrazione. Le attività previste sono basate sulle indicazioni contenute nel documento tecnico elaborato dal Cts istituito presso il dipartimento della Protezione civile riguardante le “ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”.

“L’attenzione alla salute e il supporto psicologico, per il personale scolastico e per gli studenti, sono misure di prevenzione indispensabili per una corretta gestione dell’anno scolastico” spiega Lisa Carusi, delegata all’istruzione del Comune di Celano. “Il sostegno a questo progetto rappresenta un’ulteriore azione messa in atto dalla nostra amministrazione per far fronte all’emergenza Covid. Attraverso la connessione di rete che si viene a creare tra l’ente comunale, la scuola, le famiglie e i professionisti psicologi-psicoterapeuti, impiegati nel sostegno e nell’orientamento, sarà possibile individuare le criticità che eventualmente emergeranno e porre in essere strategie di intervento”.

È possibile richiedere, al numero 3927599777, una consulenza che potrà svolgersi in presenza o telefonicamente in base alle esigenze dei richiedenti. Le consulenze si terranno presso i locali della scuola oppure, per una maggiore privacy, presso il centro di psicoterapia Syncronìa Onlus in via Stazione 218, a Celano.