Celano, attivati posti di blocco sulla strada verso l’Altopiano delle Rocche

Celano. Posti di blocco questa mattina della polizia locale di Celano per controllare gli spostamenti nel periodo pre natalizio. Molti i turisti che si stanno muovendo verso le seconde case in vista delle imminenti festività.

I vigili di Celano hanno infatti attivato i controlli in via dell’Aquila, nella strada che da Celano porta ad Ovindoli, per verificare e controllare l’afflusso dei turisti in particolar modo per le persone che arrivano da fuori regione. Si tratta della strada percorsa dalle persone che, in questo periodo, escono allo svincolo dell’autostrada e raggiungono impianti di Monte Magnola a Ovindoli e Campo Felice nel Comune di Rocca di Cambio.

A oggi gli impianti del Monte Magnola sono chiusi secondo l’ultimo Dpcm che vieta lo sci nel periodo della pandemia. Gli impianti, secondo quanto rivelato dal Governo, riapriranno dopo la Befana.

Andare nelle seconde case all’interno della stessa Regione sarà sempre possibile durante l’intero periodo delle feste, ovvero dal 24 al 6 gennaio. Lo precisano fonti di Palazzo Chigi in merito al decreto sulla nuova stretta di Natale varato dal governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.