Celano, Angelosante: Lega vicina alla collettività, costruirà centrodestra unito e libero da compromessi

Celano. Il sindaco di Ovindoli e consigliere regionale del caroccio, Simone Angelosante, interviene in merito alla politica locale della città di Celano.

“La Lega è vicina alla collettività celanese in questo momento di tensione e smarrimento”, sottolinea il primo cittadino marsicano, “l’augurio è che questa Pasqua di Resurrezione porti a Celano la serenità che merita. La Lega c’è e ci sarà, e si spenderà sin da subito per la costruzione di un centro destra unito e libero da compromessi. Il secondo centro marsicano per numero di abitanti non può subire un commissariamento prolungato che gestisca solo l’ordinaria amministrazione in un periodo emergenziale come quello che stiamo vivendo. Anche in virtù della ripartenza post covid, quando sarà necessario programmare l’utilizzo dei fondi del Recovery plan e della programmazione dei fondi europei 2021/27”.

“Ci auguriamo una rapida risoluzione delle note vicende giudiziarie e crediamo nella buona fede della maggior parte delle persone coinvolte. Riteniamo però”, precisa Angelosante, “che Celano per risorgere abbia bisogno di una solida compagine di governo di centrodestra che vada a gestire con responsabilità, trasparenza e libertà intellettuale e morale il bene comune dell’intera popolazione, senza alcun compromesso o retaggio di sorta. Sono questi i cardini di riferimento su cui la Lega si propone di costruire insieme a tutte le persone di buona volontà il futuro della “caput marsorum”. Auguri di cuore”, conclude, “alla cara Celano”.