Celano, alla casetta di Babbo Natale assembramento di decine di persone: arrivano i carabinieri

Celano. Il video registrato in diretta su Facebook da Marsicalive documenta un assembramento di decine e decine di persone davanti alla casetta di Babbo Natale.

Adulti e bambini, in piazza, in fila, in attesa di scattare una foto all’interno della casetta con Babbo Natale. La casetta è stata donata ieri dal Comitato Santi Martiri 2020 alla città. All’interno numerosi oggetti tra cui libri da sfogliare e altro. I bambini vengono fatti entrare dentro per fare le foto ricordo.

L’Abruzzo da oggi è rientrato in zona arancione: musei chiusi, no concerti, no teatri, no piscine e no palestre.Questa mattina, invece, a Celano, in provincia dell’Aquila, sulla sua pagina Facebook, il sindaco Settimio Santilli ha annunciato che dalle dieci ci sarebbe stato Babbo Natale per i bambini e in piazza IV Novembre sono arrivate tantissime persone.

Presenti anche gli agenti della polizia locale che hanno invitato le persone a diradarsi ma senza esito.

Tante le persone anche ferme davanti ai bar.

A ieri i contagiati nel Comune di Celano da Covid19 erano 131.

Alla fine è arrivata la pattuglia dei carabinieri della locale stazione.

