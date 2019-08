Potenziate le casette con l’acqua a Km0 a Celano, Santilli: a settembre ne arriveranno altre 3

Celano. Arrivano a Celano 3 casette dell’acqua a chilometro a 5 centesimi al litro. Sono diversi i Comuni marsicani che si sono dotati delle case dove poter acquistare l’acqua micro filtrata a un prezzo molto vantaggioso. Il primo cittadino di Celano, Settimio Santilli, ha deciso di potenziare i due punti esistenti ed entro settembre saranno installate altre tre case in dei punti strategici della città: quartiere stazione, Costa Aia e borgo strada 14.

“Il responso che abbiamo avuto dalle prime due casette dell’acqua dalla cittadinanza”, ha affermato il sindaco Santilli, “è stato molto positivo, sia in termini qualitativi che economici, per cui abbiamo deciso di installarne altre 3 per rendere capillare il servizio. Con questi ulteriori servizi miriamo a diventare la città ambientalmente più virtuosa ed economicamente sostenibile della nostra Regione, per svariati motivi, l’acqua avrà un costo di 5 centesimi al litro per tutti, sia gassata che naturale, avremo un grosso risparmio di bottiglie di plastica e vetro che potranno essere riutilizzate, una sensibile diminuzione di spreco di acqua uscenti dalle fontane che saranno sostituite dalle casette, oltre al fatto che i cittadini si muoveranno sempre meno coi mezzi per usufruire del cosiddetto servizio a chilometro 0.

A breve apriremo un secondo centro di raccolta che insieme all’impianto fotovoltaico di Paludi disegna un quadro economico-ambientale di Celano largamente positivo”.