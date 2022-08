Cede la trave e muore bambina di dodici anni mentre gioca con l’altalena in oratorio (Video)

Avezzano. Stava giocando con l’altalena quando la trave a cui era legata la piccola struttura avrebbe ceduto, finendole addosso. Una bambina di 12 anni è morta all’oratorio di San Pelino, frazione di Avezzano. La tragedia è avvenuta intorno alle 18 e nonostante i tentativi di rianimazione per la bambina non c’è stato nulla da fare.

Sul posto era anche presente un infermiere che ha tentato di rianimarla, ma per lei non c’è stato nulla da fare. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso del 118 ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la vita della piccola. Straziante il dolore dei genitori e delle altre mamme accorse dopo l’incidente. Sul luogo della tragedia è intervenuta la polizia locale e sono arrivati i carabinieri. L’area è stata delimitata e si sta ricostruendo l’accaduto. Sono giunti diversi amministratori compreso il sindaco facente funzione Domenico Di Berardino.

GUARDA IL VIDEO