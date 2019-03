Rinnovo cariche Aciam, De Cesare: non sono disponibile. E Luca Casciere conferma che non scenderà in campo

Avezzano. Mancano poco meno di due mesi all’approvazione del bilancio dell’Aciam e al rinnovo del consiglio d’amministrazione della partecipata. I nomi per il ruolo da presidente in circolazione sono già diversi ma solo in sede di assemblea si scopriranno le carte.

Luca Casciere, figlio dell’avvocato Leonardo Casciere assessore alla Sicurezza del Comune di Avezzano, ha fatto sapere che fino a quando il padre ricoprirà una carica istituzionale lui non scenderà in campo. Anche Lorenzo De Cesare, ex assessore della giunta Floris, non è interessato alla poltrona da presidente dell’Aciam.

“Apprendo dalla stampa di far parte dei “papabili” per la carica di presidente della società Aciam”, ha precisato De Cesare, ” non so quali fonti abbia questa notizia poiché il sottoscritto non ha mai nè chiesto, nè partecipato a riunioni dove si parlasse del nuovo assetto Aciam. Detto questo, qualora il mio nome sia uscito in qualche riunione politica, ringrazio chi ha pensato a me, segno evidente di stima nei miei confronti. Mi è d’obbligo informare, però, della mia indisponibilità a ricoprire tale carica”.