Cavalli sotto le stelle, tutto pronto ad Avezzano per la seconda edizione del gala equestre

Avezzano. L’associazione Dreamin Horse, presieduta da Roberto D’Ippolito, darà vita alla seconda edizione del gala “Cavalli sotto le stelle“, in programma ad Avezzano il 30 e 31 agosto.

L’ evento “Cavalli sotto le stelle” è un incantevole, magico incontro tra uomini e cavalli. La città verrà accolta da più di 40 cavalli, per regalare una serata unica nella quale si fonderanno musica e azione. Protagonisti di “Cavalli sotto le Stelle 2018” saranno Bartolo Messina, Aragona’s, Andrea Giovannini, il piccolo volteggiatore europeo Matteo Rufini e Charlie, il più piccolo cavallo del mondo vincitore del Guinnes World Record.

Per la realizzazione dell’ evento piazza Risorgimento verrà trasformata in un’arena. La scorsa edizione ha visto la presenza di circa diecimila persone: per quest’anno sono già arrivate prenotazioni presso le strutture ricettive alberghiere presenti nel comprensorio marsicano da parte degli appassionati del mondo equestre dalle regioni limitrofe.

Quest’anno è prevista una connotazione a sfondo sociale dell’evento con la presenza di una scuola equestre dedicata a ragazzi affetti da disabilità che, nella giornata del 30 agosto, daranno vita ad una esibizione attraverso la quale mostreranno gli effetti benefici del cavallo nei casi di diagnosi di autismo e sindrome di down.

L’evento sarà presentato da Nico Belloni, commentatore e speaker dal 1998 nel settore equestre, organizzatore di importanti eventi legati al mondo del cavallo nonché punto di riferimento per gli enti promotori delle più importanti fiere del settore come “Fieracavalli Verona“, “CavalliMilano“, “Cavalli a Roma” e molti altri.

Gli organizzatori di questa edizione sono, oltre l‘Associazione Dreamin Horses, al cui interno oltre al presidente Roberto D’Ippolito sono presenti Luca Massimiani, Andrea Massimiani e Mauro di Benedetto, la Pc Horse di Alessandro Calisse e Fitetrec Ante Comitato Abruzzo, nella persona di Nicola Zallenga.

L’evento è patrocinato dal comune di Avezzano. Tutti i dettagli ed il programma dell’evento in dettaglio verranno svelati nella conferenza stampa del 28 agosto.