Causarono un incendio che bruciò 5 ettari di bosco: i carabinieri denunciano due giovani

Carsoli. I Carabinieri Forestali di Pereto, in provincia dell’Aquila, hanno concluso le indagini per accertare i presunti responsabili dell’incendio che ha bruciato circa cinque ettari di bosco ceduo di cerro, posti lungo la strada SS 5 quater, in comune di Carsoli (AQ), avvenuto il 09 aprile scorso. I militari hanno deferito all’Autorità Giudiziaria due operai della Ditta incaricata della manutenzione e sostituzione delle barriere stradali sul tratto di strada in questione: A.S., di anni 31, e A.S. di anni 26.

Le scintille provocate dall’uso di smerigliatrici e frullini, alimentate dal forte vento, hanno originato un fuoco che è divenuto ingestibile, nonostante l’uso degli estintori che gli operai avevano al seguito. Per lo spegnimento, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la viabilità è stata assicurata dalla Polizia Stradale di Carsoli (AQ).

I soggetti sono stati denunciati per incendio boschivo colposo, previsto dal Codice Penale all’art. 423 bis; la pena è della reclusione da uno a cinque anni, aumentata della metà se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.