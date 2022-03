Cattura JC, dopo giorni di silenzio parla il Pnalm: “Per lui altra possibilità, speriamo non resti sogno”

Pescasseroli. Dopo lunghe giornate di silenzio, sulla vicenda che ha visto la cattura di Juan Carrito, l’orso confidente e condizionato dal “cibo – spazzatura” di Roccaraso, la cittadina turistica in cui aveva scelto di vivere, interviene il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

“Da più parti è arrivata la richiesta di un riscontro rispetto alla questione di Juan Carrito”, scrive il Pnalm sulla pagina Facebook istituzionale, commentando la cattura da parte del Parco della Maiella, presieduto da Lucio Zazzara e diretto da Luciano Di Martino, “in molti si sono chiesti come mai non parlassimo più di questo famoso e amato orso. Chi ha seguito tutta la sua storia sa bene come abbiamo raccontato, fin da maggio del 2020, passo dopo passo ogni nostra azione, ogni nostra decisione, ogni nostra delusione e ogni situazione bella e meno bella. Da quando Juan Carrito è nato a quando, insieme ai suoi fratelli e con la mamma Amarena, ha cominciato ad esplorare il territorio, fino alle sue scorribande a Roccaraso. Per chi fosse interessato i post sono una ventina e sono stati raccolti a questo link https://www.facebook.com/parcoabruzzo/posts/4157917150912051. Raccontano molto, anzi moltissimo, di Juan Carrito e del complesso contesto intorno a lui”.

“Lo abbiamo fatto perché siamo fermamente convinti che il ruolo della comunicazione sia fondamentale nella conservazione dell’orso bruno marsicano”, scrive il Pnalm, ch ein questi mesi ha organizzato una campagna social proprio indirizzata alle “storie” dell’orsetto, figlio di mamma ora Amarena, a cui tutti volevano avvisinarsi. “Non ci siamo mai tirati indietro: non con chi leggittimamente dubita o contesta le nostre scelte, tanto meno con chi strumentalizza o peggio offende. Rispettiamo molto le persone che ci seguono e per questo siamo sicuri che chi ha letto attentamente tutte le nostre comunicazioni avrà anche compreso il nostro tacere di questi giorni”, va avanti il Parco presieduto da Giovanni Cannata e diretto da Luciano Sammarone.

“Noi possiamo ‘giudicare’ solo il nostro lavoro, da maggio 2020 a gennaio 2022”, spiega il post, “i dipendenti del Parco e dei Carabinieri Forestali hanno lavorato senza sosta, giorno e notte cercando di allontanare l’orso da situazioni pericolose per lui, cercando, attraverso la prevenzione e la dissuasione, di ricondurlo ad una vita selvatica. Dall’altro ci siamo prodigati anche nel sollecitare gli Enti territoriali coinvolti (in gran parte tutti esterni al territorio del Parco e dell’Area Contigua), per far diventare il contesto ambientale un po’ più a misura di orso (prevenzione, rimozione dei cassonetti, cassonetti anti-orso, ordinanze ecc.). Sono state tantissime le riunioni con Regione, Prefettura, Ministero, Ispra, Comuni e cittadini (Pescina, Collarmele e Ortona dei Marsi per es.). Abbiamo lavorato addirittura contro lo scetticismo degli esperti internazionali che ci avevano dato per “perso” Carrito. Tutto questo per evitare a J. Carrito la riduzione in cattività. Abbiamo liberato JC da mille guai perché a volte è stato proprio un “tonto”, come quando è rimasto intrappolato in almeno 4 pollai! Abbiamo fatto rallentare i treni, quando tra Collarmele e Carrito, si ostinava a usare i canali accanto alla ferrovia per ricoverarsi. Ci siamo anche molto arrabbiati con chi ha lasciato intenzionalmente, e ripetutamente, il cibo per attirare l’orso o con chi si avvicinava insistentemente. Ogni comportamento sbagliato e l’inerzia di chi doveva e poteva fare (soprattutto nella rimozione dei cassonetti a Roccaraso!) hanno vanificato gli sforzi messi in campo”.

“La sfida di Carrito in tutti noi, dipendenti e Carabinieri Forestali del PNALM ha scatenato idee, riflessioni, sentimenti. Passione, dedizione, coraggio si sono uniti alla competenza, alla razionalità e alla forte volontà di condivisione di ogni attività realizzata”, conclude lo staff guidato da Daniela D’Amico, responsabile dell’ufficio comunicazione del Parco, che abbiamo imparato a conoscere meglio negli incontri in piazza, nelle campagne di comunicazione dirette ai cittadini, nei paesi in cui passava l’orso. Nei paesi la cui competenza era del Pnalm, chiaramente.