Cattivi odori a Carsoli, il sindaco convoca un’assemblea pubblica. Mazzetti e De Luca: coinvolgete la Asl

Carsoli. Il primo cittadino di Carsoli Nazzarro, Velia Nazzarro, ha scritto a vertici di Arta e Asl per avere la documentazione sulla puzza da presentare ai cittadini. E’ stata convocata per mercoledì alle 17.30 un’assemblea con la popolazione al fine di spiegare la situazione e i provvedimenti adottati contro il cattivo odore percepito in paese.

Proprio per questo il sindaco ha inviato una lettera all’Arta, alla Asl e alla forestale chiedendo la documentazione da loro raccolta in merito alla vicenda. “Alla luce della volontà di rispettare l’impegno assunto con la mia cittadinanza di fornire dati concreti sull’andamento delle verifiche e dei campionamenti effettuati fino a oggi”, ha scritto la Nazzarro nella nota, “considerato il lasso di tempo trascorso sollecito la messa a disposizione di queste risultanze prima dell’incontro convocato per il 9 ottobre nella sede comunale”.

Intanto i consiglieri comunali Mazzetti e De Luca hanno chiesto, alla luce della lettera inviata dai genitori all’amministrazione comunale e alla dirigenza scolastica sul nauseabondo odore, di coinvolgere anche la Asl per effettuare le dovute verifiche sull’aria. “A seguito di una nostra richiesta formale di accesso agli atti”, hanno commentato gli ex assessori Mario Mazzetti e Rosa De Luca, “siamo venuti a conoscenza della lettera che il sindaco Velia Nazzarro ha scritto all’Arta e non alla Asl trasmettendo la nostra nota circa la necessità di valutare la qualità dell’aria dentro e fuori le scuole come richiesto da alcuni genitori. Nella speranza che la richiesta sia soddisfatta evidenziamo come sia sempre corretto e doveroso farsi carico di tematiche riguardanti la salute pubblica”.