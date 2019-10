Cattivo odore a Carsoli, i sindaci alla Asl: riprendete gli studi epidemiologici e aggiornate il registro dei tumori

Carsoli. Hanno raccolto la preoccupazione delle associazioni, dei genitori dei ragazzi che frequentano la scuola e dei residenti e hanno deciso di scrivere alla Asl chiedendo di riprendere gli studi epidemiologici sul territorio. E’ stata indirizzata all’azienda sanitaria locale la lettera che il sindaco di Carsoli, Velia Nazzarro, a nome di tutti i primi cittadini della Piana del Cavaliere, ha scritto per chiedere di riavviare gli studi epidemiologici sul territorio.

Nell’assemblea di mercoledì, infatti, Nadia Felli dell’associazione Attivamente ha illustrato i dati del registro tumori Abruzzo riferiti al 2016 dove era evidenziato che un residente di Oricola ha una percentuale più alta di possibilità di ammalarsi di tumore rispetto a un residente di un altro comune regionale. Per questo i sindaci si sono presi l’impegno di chiedere all’azienda sanitaria locale di riavviare gli studi e di aggiornare il registro fermo a tre anni fa.

Un’altra lettera, invece, è stata inviata all’Arta con la richiesta di fornire quanto prima i dati sulla qualità dell’aria. “Ho scritto a nome di tutti i sindaci della Piana del Cavaliere una lettera all’Arta di sollecito per il monitoraggio dell’aria”, ha commentato il primo cittadino Nazzarro, “e una richiesta per avere quanto prima la relazione completa dei dati raccolti confermando che mercoledì saremo a Pescara all’incontro per il quale siamo stati convocati”.

Mercoledì mattina i sindaci del territorio – Nazzarro per Carsoli, Antonio Paraninfi, per Oricola, Giacinto Sciò, per Pereto e Fernando Marzolini per Rocca di Botte – saranno negli uffici dell’Arta per siglare una convenzione grazie alla quale saranno installate due centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell’aria.