Cattivi odori a Carsoli, nuova assemblea con i cittadini. Pronti ad avviare la raccolta delle segnalazioni

Carsoli. E’ atteso per giovedì un nuovo confronto tra le istituzioni e i cittadini a Carsoli sul nauseabondo odore che da mesi invade il territorio. I sindaci della Piana del Cavaliere – Velia Nazzarro, Carsoli, Antonio Paraninfi, Oricola, Giacinto Sciò, Pereto, e Fernando Marzolini, Rocca di Botte – incontreranno le associazioni del territorio, le famiglie e i residenti per fare il punto sulla vicenda e iniziare a gettare le basi per i prossimi passi da compiere.

Nell’assemblea pubblica, che segue quella della scorsa settimana, i primi cittadini decideranno insieme ai presenti come meglio organizzare la raccolta delle segnalazioni richieste dall’Arta che ognuno dovrà fare per contribuire a disegnare la mappa del cattivo odore mentre parallelamente delle centraline monitoreranno l’aria.

Sempre nell’appuntamento di giovedì alle 18 nella sala consiliare del Comune di Carsoli, inoltre, verrà riferito dai sindaci quanto emerso durante l’incontro di mercoledì a Pescara con i responsabili dell’agenzia regionale per la tutela dell’ambiente in merito alla relazione sull’ultimo monitoraggio effettuato nel territorio di Carsoli e Oricola e in particolare sui risultati emersi.