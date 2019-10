Appello dei sindaci della Piana del Cavaliere alla Regione: servono soluzioni concrete contro i cattivi odori

Carsoli. I sindaci della Piana del Cavaliere lanciano un appello agli amministratori regionali: aiutateci a trovare una soluzione per il continuo fetore. A pochi giorni dall’assemblea pubblica durante la quale gli amministratori si sono confrontati con i cittadini presenti sono diverse le azioni portate avanti sul caso del cattivo odore avvertito a Carsoli e Oricola, ma anche negli altri comuni del territorio. I sindaci di Carsoli, Velia Nazzarro, Oricola, Antonio Paraninfi, Pereto, Giacinto Sciò, e Rocca di Botte, Fernando Marzolini hanno inviato una nota all’assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, all’assessore regionale all’Ambiente, Emanuele Imprudente, al presidente della Regione Abruzzo e all’agenzia sanitaria regionale dell’Abruzzo per spiegare lo stato delle cose e chiedere un aiuto per arrivare a capo di questa situazione.

“Nella zona della Piana del Cavaliere, a ridosso del nucleo industriale da alcuni mesi si verificano numerosi episodi di molestie olfattive dalla sconosciuta provenienza che destano preoccupazione per la salute pubblica”, hanno precisato i quattro sindaci, “questi fenomeni si erano già manifestati in passato e negli anni 2015-2016 l’Arta aveva effettuato dei campionamenti dell’aria in prossimità dei luoghi dove le sensazioni risultavano più intense mediante l’utilizzo di una stazione mobile di rilevamento evidenziando i livelli di Toluene nell’aria più elevati rispetto a quelli normalmente rilevabili in ambito cittadino.

Negli ultimi due mesi sono svolti nel comune di Carsoli diversi incontri alla presenza dell’Arta Abruzzo e del dipartimento di prevenzione della Asl L’Aquila – Sulmona – Avezzano che hanno evidenziato la necessità di effettuare ulteriori indagini e conseguentemente una nuova campagna di monitoraggio. Pertanto noi sindaci chiediamo l’immediato avvio dello studio e il supporto necessario alla nuova campagna di monitoraggio e indagine in corso”. Oggi alle 10 i sindaci saranno a Pescara per siglare con l’Arta un protocollo d’intesa per l’installazione di due centraline.