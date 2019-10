Cattivi odori a Carsoli, al via la distribuzione dei moduli per le segnalazioni. Sì al tavolo con l’Istituto superiore della Sanità

Carsoli. Gli amministratori della Piana del Cavaliere dicono sì alla convocazione di un tavolo tecnico con l’Istituto superiore della Sanità sul caso cattivi odori e iniziano la distribuzione dei moduli per le segnalazioni. Ieri pomeriggio i sindaci del territorio – Velia Nazzarro Carsoli, Antonio Paraninfi, Oricola, Giacinto Sciò, Pereto, e Fernando Marzolini, Rocca di Botte – hanno incontrato nuovamente la popolazione per affrontare insieme il problema del fetore che da mesi preoccupa il territorio.

Gli amministratori si sono impegnati a chiedere all’Istituto superiore di Sanità di prendere parte a un tavolo tecnico, come richiesto già durante la manifestazione di sabato scorso dai genitori, per dare il proprio parere tecnico – scientifico sulla pianificazione dei campionamenti e sull’impatto sulla salute delle sostanze rilevate. “Se ci sono persone che hanno la possibilità di redigere quotidianamente il modulo ben vengano”, ha precisato il sindaco Nazzarro, “noi lo metteremo a disposizione e poi lo pubblicheremo sul sito per quanti vorranno segnalare, con la massima precisione, se sentono o meno la puzza”.

Il primo cittadino di Carsoli ha confermato che “l’Arta ha garantito di continuare e potenziare i controlli in tutto il territorio”. Anche il primo cittadino di Rocca di Botte ha chiesto la massima collaborazione ai cittadini e ai genitori degli studenti delle scuole presenti all’assemblea. “Dobbiamo condividere il modulo e riempirlo in ogni sua parte”, ha precisato Marzolini, “qui si brancola nel buio. Non ci sono bacchette magiche che dicono se l’odore è cancerogeno o no. Dobbiamo essere tutti protesi ad aiutare le istituzioni, senza farneticare. Io ricevo almeno 10 segnalazioni al giorno di cattivi odori, ma personalmente non li avverto”. Anche la preside dell’Istituto onnicomprensivo, Florenza Marano, si è detta pronta ad aiutare le istituzioni e ha consigliato di “ottimizzare l’indagine statistica partendo tutti da lunedì. Siccome gli odori si sentono anche in base alle correnti sarebbe opportuno indicare anche il meteo della settimana. La scuola darà il suo aiuto”.

I cittadini hanno poi chiesto se i sindaci, in qualità di massima autorità per la salute pubblica, possono prendere provvedimenti contro il fetore. Ma il primo cittadino di Oricola ha chiarito che “tutti i provvedimenti in merito alle aziende del territorio ed eventuali azioni devono essere prese dall’Arta e dalle autorità competenti. Noi non possiamo fare nulla senza il loro parere”.