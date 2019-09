Arrivano nuovi monitoraggi sull’aria contro i cattivi odori a Carsoli, il sindaco: non ci fermeremo

Carsoli. E’ determinata il sindaco di Carsoli, Velia Nazzarro, a scovare da dove proviene il cattivo odore che da troppo tempo si respira in tutto il territorio. A breve verranno predisposti nuovi monitoraggi sull’aria e nel frattempo si continua a lavorare con Arta e carabinieri forestali per trovare la causa della puzza persistente.

“Ci troviamo di fronte a una evidente e palese strumentalizzazione del problema”, ha precisato il sindaco Nazzarro, “nel corso della riunione dei giorni scorsi, non sono stati forniti dati ufficiali poichè ancora i risultati sono in fase di definizione, è stato pianificato un monitoraggio sia nel breve sia nel lungo periodo”.

In risposta poi alla richiesta di informare i residenti di quanto sta accadendo il primo cittadino ha chiarito che “non appena saranno pronti i risultati e li riceverò, verranno immediatamente da me comunicati ai cittadini come ho già fatto in passato e come sono solita fare, i cittadini verranno messi al corrente di tutto con la massima trasparenza e con i dati certi e reali. In questi mesi di indagine, ribadisco ancora una volta, si è cercato di garantire l’attività degli investigatori poichè, un eccessivo rumore sulla vicenda, avrebbe rischiato di vanificare il tutto. Quindi questo rumore per la visibilità costituisce un danno per la procedura in atto”.

Nei giorni scorsi era stato chiesto da alcuni amministratori di maggioranza un approfondimento per capire se il livello di toluene rilevato nell’aria, che potrebbe essere la causa del male odore, fosse nocivo o meno.

“La polemica spicciola di piazza per la sola ricerca di visibilità in vista delle prossime elezioni non mi interessa, con la salute non si scherza cari signori”, ha concluso la Nazzarro, “ben venga la collaborazione da parte di chiunque vorrà, in maniera seria e costruttiva, dare il proprio contributo a una problematica che merita di essere trattata con il massimo rispetto e mai strumentalizzata”