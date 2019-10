Cattivi odori a Carsoli, ecco il video dell’aggressione alla giornalista Rai

Carsoli. Video esclusivo dell’aggressione alla giornalista della Rai avvenuta oggi nella Piana del Cavaliere. Dopo mesi di disagi a Carsoli e nei Comuni vicini per i cattivi odori la Rai ha deciso di recarsi sul posto e realizzare un filmato. Proprio mentre stavano facendo delle riprese c’è stato uno scontro verbale con un imprenditore del posto. Ricordiamo che non è chiaro come siano andate le cose.

La troupe stava facendo delle riprese nel territorio della Piana del Cavaliere per approfondire la problematica del cattivo odore. I giornalisti, per cause ancora da chiarire, si sono poi scontrati verbalmente con un imprenditore del luogo e subito dopo hanno lasciato la zona. La giornalista si è fatta poi refertare al pronto soccorso.