Cattivi odori a Carsoli, ecco i moduli per segnalare le esalazioni e aiutare l’Arta a risolvere il problema

Carsoli. Arriva il modulo per segnalare il cattivo odore percepito da tempo nella Piana del Cavaliere. Dopo l’incontro con l’Arta di metà ottobre le amministrazioni comunali di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte, hanno proseguito con le attività volte a fare chiarezza sui nauseabondi odori. In particolare oltre all’installazione delle due centraline per monitorare l’aria nel nucleo industriale di Carsoli – Oricola sono state messe a disposizione dei cittadini delle schede di segnalazione da riempire settimanalmente e consegnare poi al comune di riferimento.

Nel modulo, che può essere scaricato direttamente qui, si chiede il nome e cognome del segnalatore, l’indirizzo della postazione in cui si rileva la molestia olfattiva e poi la data, l’ora, l’inizio e la fine della molestia. Inoltre viene chiesto al cittadino di precisare l’intensità dell’odore percepito e se questo è più simile a delle uova marce, piuttosto che a dei legumi in decomposizione, all’aceto, al burro rancido, al sudore, a qualcosa di bruciato o all’ammoniaca.

“Abbiamo avvisato la popolazione che i moduli sono stati messi a disposizione di tutti sul sito istituzionale del Comune”, ha chiarito il primo cittadino di Carsoli, Velia Nazzarro, “ogni cittadino può scaricarli autonomamente, riempirli e riconsegnarli in municipio. Per ora qualche persona ci ha chiesto informazioni perchè disposta a fare tutto ciò, ma nessuno lo ha ancora riconsegnato in Comune. Abbiamo chiesto di effettuare questo monitoraggio settimanalmente e poi di portarci i documenti prodotti. In questo periodo bisogna dire che non riceviamo molte segnalazioni in merito al cattivo odore, in ogni caso non abbassiamo l’attenzione su questo problema”.