Cattedrale dei Marsi usata come dormitorio per barboni e immigrati, le immagini fanno discutere

Avezzano. Rannicchiati su pezzi di giornale o muniti di coperte. Sul pavimento della stazione ferroviaria o nelle piazze e sotto i porticati. Siamo abituati a vederli così nelle grandi città, ma non solo. Questa volta, infatti, ad essere stato immortalato da un cittadino è un senzatetto che ha trascorso la notte sul piazzale antistante la cattedrale dei Marsi, ad Avezzano.

Sono numerosi gli episodi in cui i luoghi sacri, come questo, vengono trasformati in mini accampamenti inondati di sporcizia. Alcune volte la gente regala loro coperte e cibo, altre, invece, i senzatetto vengono considerati pericoli per i passanti. L’indifferenza è sicuramente l’arma peggiore da utilizzare. E’ dunque necessario intervenire, al fine di evitare che episodi simili si ripetano in città.