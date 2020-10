Catechismo su Zoom e Rosario in diretta su Facebook nella parrocchia dello Spirito Santo di Avezzano

Avezzano. Catechismo su Zoom per i ragazzi della parrocchia dello Spirito Santo di Avezzano. Don Antonio Salone, alla luce delle nuove disposizioni per il contrasto al coronavirus, si sta organizzando per una serie di attività da portare avanti.

“Con l’Azione cattolica parrocchiale, venerdì alle 18 reciteremo il rosario meditato nella nostra chiesa”, ha spiegato, “ricordo che non ci sono divieti di partecipazione alle celebrazioni religiose in chiesa, la nostra chiesa – la più grande ad Avezzano dopo la cattedrale – può contenere 160 persone con i distanziamenti, i banchi vengono frequentemente sanificati, ieri la Croce Verde – che ringrazio – ha fatto una sanificazione con macchinari professionali della chiesa e del salone parrochiale.

Con le catechiste e con le educatrici Acr ci stiamo organizzando per fare catechismo a distanza con il programma Zoom, dividendo le classi in piccoli gruppi. Riteniamo che fanciulli e ragazzi saranno molto interessati. I collegamenti saranno brevi: circa venti minuti. Cominceremo con i cresimandi sabato 31 ottobre dalle 15 in poi. I componenti di ogni gruppo saranno avvisati in tempo utile tramite WhatsApp”.