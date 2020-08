Castelnuovo senza segnale di telefonia, avviata una raccolta di firme

Avezzano. Circa 50 persone residenti nella frazione di Avezzano Castelnuovo, insieme all’avvocato Augusto D’Amico, hanno presentato una petizione all’attuale amministrazione comunale di Avezzano, al presidente della Regione Abruzzo, al Presidente della Provincia di L’Aquila a tutti i gestori di Telefonia Mobile e all’Agicom – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per denunciare che da oltre 30 anni e che da quando esista la telefonia mobile, ancora la Frazione Castelnuovo di Avezzano riporta una completa assenza di campo in relazione a tutti i gestori di telefonia mobile.

La Frazione di Castelnuovo è un centro abitato costituito da circa 200 residenti dove, per la maggioranza, vivono persone anziane. “Molti non sono a conoscenza del fatto che, in ambienti dove il cellulare presenta problemi di trasmissione, la continua ricerca di segnale determina una diminuzione dell’autonomia e un consumo più rapido delle batterie, riducendone di conseguenza il ciclo di vita; senza dimenticare che le potenze di trasmissione generate in situazione di continua ricerca del segnale potrebbero nuocere gravemente alla salute.” spiega la nota dei residenti.

“Da notare come, nella città di Avezzano, con una popolazione di quasi 50.000 abitanti, i gestori di telefonia stiano installando collegamenti di nuova generazione come la Fibra e si siano dimenticati di coprire bene la città per la telefonia mobile. I firmatari della petizione lamentano ancora oggi, a distanza di oltre 30 anni, che “mai nessuna amministrazione comunale di Avezzano, compresa quella attuale, abbia mostrato interesse al problema, quasi dimenticandosi dell’esistenza del paese” continua la nota.

“Parliamo di un borgo storico sorto nel X secolo che si trova a circa 900 metri di altezza, con strutture, monumenti e luoghi d’interesse risalenti all’epoca medievale e rappresenta la storia della comunità di Avezzano. I residenti di Castelnuovo segnalano che nelle vicinanze del borgo, a pochi chilometri vi sono luoghi di interesse pubblico come l’ospedale civile, centri sportivi olimpionici, scuole, bar, ristoranti e in un momento di allarme sociale come il Covid-19, sicurezza pubblica, protezione civile in caso di sisma, è onere destinatari della presente petizione fare qualcosa al fine di risolvere il problema suddetto, forse potenziare correttamente il segnale e migliorare la ricezione dello stesso in questa località ancora isolata e abbandonata da tutti” spiega la nota del residenti.

“Con la petizione si chiede con urgenza soprattutto all’amministrazione comunale di Avezzano, a tutte le Forze Politiche presenti nel territorio Marsicano e Regionale di farsi carico di questo problema per il bene della collettività, per dare un sostegno agli abitanti di Avezzano della località Castelnuovo che in futuro possano utilizzare la telefonia mobile di qualsivoglia gestore dentro il proprio paese o per telefonare agli amici e parenti che abitano nel borgo, soprattutto in situazioni di emergenza” conclude la nota.