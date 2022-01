Cassonetto in fiamme in piazza Risorgimento ad Avezzano davanti agli occhi dei giovani (Video)

Avezzano. A fuoco un cestino porta rifiuti in centro. È accaduto ieri, nel tardo pomeriggio, in piazza Risorgimento ad Avezzano.

Il tutto è avvenuto davanti ad alcuni giovani che guardavano il cestino in fiamme e allo stesso tempo lo filmavano. Non si conoscono ancora le cause dell’accaduto, se sia stata una cicca di sigaretta spenta male o un gesto di inciviltà e vandalismo da parte di ignoti.

Il tutto è accaduto a pochi metri dal villaggio allestito al centro della piazza per Natale, dove sono presenti vari stand e tendoni con oggettistica e prodotti tipici. Poteva accadere il peggio perché le fiamme si sarebbero potute propagare e generare altri danni. Per fortuna tutto questo questo non è accaduto.

L’area è monitorata dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del Comune di Avezzano e non è escluso che possano essere stati ripresi i colpevoli del festo.