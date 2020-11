Caso tensostruttura, ecco la precisazione dell’azienda sanitaria locale

Avezzano. In merito alla vicenda accaduta l’altro ieri all’ospedale di Avezzano la Asl ha precisato che “nessun paziente ha dormito nella tensostruttura” dal momento che ancora non è stata terminata.

“Si fa doverosamente seguito all’articolo pubblicato “Avezzano, pazienti covid dormono al freddo nel tendone….Avezzano questa è la triste verità”, ha commentato in una nota dall’azienda sanitaria locale, “peccato che la tensostruttura nella quale passerebbero la notte i pazienti in attesa di visita o di ricovero non è ancora né terminata né allestita. Non ci sono letti; i materassi sono ancora imballati; i riscaldamenti ancora da installare e le pareti non sono ancora state sigillate!!

Nessun paziente ha dormito nella tensostruttura! Né avrebbe potuto. Questa è la triste verità. Naturalmente la Asl non potrà che tutelare la propria immagine nelle sedi opportune”.