Caso parcheggi e attacco a MarsicaLive: le accuse non ci spaventano, continueremo a scrivere con imparzialità

Avezzano. Dopo la pubblicazione di un articolo riguardante un post su Facebook dell’assessore Crescenzo Presutti in cui ironizzava sui parcheggi selvaggi a Celano durante la festa patronale, la nostra testata ha subìto un insistente attacco da parte dell’assessore che ha continuato ad affermare pubblicamente che l’articolo fosse un tentativo di colpire l’amministrazione comunale di Avezzano.

In realtà il pezzo della nostra giornalista, ripreso poi anche da altri giornali, ha semplicemente raccontato in poche righe e in maniera oggettiva il post pubblicato su Facebook con tanto di foto da parte dell’assessore, che aveva anche diligentemente provveduto a cancellare le targhe delle auto dalla sua foto. Nessuna interpretazione. Nessun attacco. Nessun complotto. Solo i fatti.

Se poi l’intenzione di Presutti fosse o meno quella di attaccare l’amministrazione di Celano, i celanesi o il sindaco Settimio Santilli, noi non possiamo saperlo. I lettori si sono fatti la loro idea. Quello che l’assessore della giunta guidata da Gabriele De Angelis aveva intenzione di fare pubblicando quel post è solo nella sua testa.

Quindi invece di attaccare noi per giustificare il suo gesto forse mal calibrato e di cui forse si è poi pentito, invece di minacciare improbabili querele, la prossima volta si assuma le responsabilità di ciò che scrive pubblicamente, senza dribblare il problema. D’altronde le accuse del popolo social a Presutti sono arrivate soprattutto sotto al proprio post piuttosto che sotto all’articolo di MarsicaLive.

A onor di cronaca, dall’inizio dell’anno MarsicaLive, senza considerare le altre testate del gruppo come AbruzzoLive, ha pubblicato 168 comunicati stampa ricevuti dal Comune di Avezzano. Ha pubblicato numerosi interventi dell’assessore Presutti e anche più di un’intervista proprio a lui (come continuerà a fare in futuro). E’ chiaro che sono stati pubblicati anche articoli critici nei confronti dell’amministrazione (e ci mancherebbe altro) come accade per ogni altra amministrazione comunale del territorio interessato.

Quindi non si lamenti Presutti, né l’amministrazione De Angelis tutta, cercando in modo scomposto di trovare alibi ai propri problemi amministrativi e di governo della città scaricato le proprie eventuali responsabilità su fantomatici complotti della nostra testata contro il Comune.

Se l’amministrazione pensa di imbavagliarci minacciando querele o facendo passare un messaggio sbagliato sulla nostra indiscussa imparzialità sta sbagliando di grosso e i lettori, che aumentano costantemente, dimostrano di non cadere in questo tranello. Stia tranquilla l’amministrazione: continueremo come avviene ormai da dieci anni a fare il nostro dovere di controllo e di informazione, con imparzialità, dando atto degli aspetti positivi ma informando i lettori anche quando le cose non vanno, continuando a dare voce quotidianamente all’amministrazione di Avezzano e a quelle di tutto il territorio, ma anche a chi si sente di criticare in modo costruttivo e onesto.

La redazione