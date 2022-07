Caso Lorena, la minorenne si presenta in commissariato con un ragazzo: “Sto bene, vivo a Milano”

Avezzano. Si è presentata in commissariato a Milano la 16enne di Gioia scomparsa la sera del 27 maggio scorso da Gioia dei Marsi.

Ha detto agli agenti della polizia di Milano di stare bene e di essersi allontanata spontaneamente e volontariamente. Era in compagnia di un ragazzo maggiorenne di cui sarebbero state acquisite le generalità. Si è presentata in commissariato, dove si trova attualmente, nella tarda mattinata di oggi.

La procura dei minorenni dell’Aquila indaga per sottrazione di minore contro ignoti. Non è chiaro quale sarà la procedura che verrà ora adottata. I familiari non sono ancora stati avvisati della ricomparsa della minorenne.