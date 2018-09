Caso LFoundry, interviene CasaPound. Angelucci: urge chiarezza su mancati rinnovi contrattuali

“La sensazione è che l’azienda si stia piano piano liberando dei lavoratori per chiudere o delocalizzare. LFoundry è una delle principali fonti di occupazione per il nostro territorio e se chiudesse migliaia di persone si ritroverebbero per strada. Inoltre è inaccettabile che, come di fatto è successo, le comunicazioni di licenziamento siano arrivate agli interessati tramite messaggi whatsapp”.

“È evidente che in un mondo ultra capitalistico dove contano solamente i guadagni“, continua il responsabile Angelucci, “le persone siano diventate l’ultima ruota del carro, talmente inutili da non meritare nemmeno una comunicazione verbale per la perdita del proprio lavoro”.

“Chiediamo dunque che venga fatta chiarezza sulla vicenda“, conclude Angelucci, “CasaPound sarà sempre dalla parte dei lavoratori e se sarà necessario scenderemo in piazza per difendere i diritti dei Marsicani onesti”.