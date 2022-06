Caso Esteno Tonelli, il giudice annulla il Tso del 2020. L’Avv. Cotturone: “ora azione risarcitoria”

AVEZZANO – Il Giudice Roberta Mastropietro ha emesso nella giornata di ieri l’ordinanza con la quale accoglie il ricorso presentato dall’Avvocato Lucio Cotturone nel merito della vicenda di Esteno Tonelli. Come si potrà ricordare l’uomo, all’epoca dei fatti candidato alle elezioni comunali di Avezzano nel 2020 venne ricoverato presso l’Ospedale di Giulianova in seguito a trattamento sanitario obbligatorio. Una vicenda dalle tinte fosche e che ora vede di fatto annullare il provvedimento emesso dal commissario prefettizio di Avezzano. Tonelli fu poi trasferito all’Ospedale San Salvatore dell’Aquila. ”

A non sembrare chiaro- secondo quanto dichiarato all’epoca dal difensore – in particolare, furono diversi elementi: mai si è capito da chi sia partita la segnalazione contro il Tonelli, né il motivo da cui sarebbe scaturita la decisione di procedere con il trattamento. Altro nodo da chiarire poi fu l’improvviso trasferimento di Tonelli al San Salvatore.

Ora però si torna allo stato quo ante: quel provvedimento è nullo ed il giudice ha ritenute valide le motivazioni esposte dall’Avv. Cotturone in tutto il suo impianto difensivo.

Cosa accadrà ora? Sicuramente si avvia un procedimento di richiesta di risarcimento per danni morali, materiali e quant’altro. E’ come se si fosse in presenza di un caso di ingiusta detenzione sebbene praticata in forme diverse.

“Come si sia potuta trasformare una banale discussione familiare in un provvedimento così impattante – spiega l’Avv. Cotturone – ancora non è chiaro. Così come non sono chiare tante altre fasi delle dinamiche, come la competenza di emissione dell’ordinanza di Tso avvenuta in Trasacco ma ordinata da Avezzano.

Siamo soddisfatti dell’ordinanza del giudice che a distanza di due anni rende giustizia, ma ciò non toglie che al mio assistito sia stata rovinata di fatto l’esistenza, e per questo agiremo nelle sedi opportune”.