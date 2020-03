Caso di Covid-19 a Ortona dei Marsi, il primo cittadino Manfredo Eramo “non ci sono altri soggetti positivi”

Ortona dei Marsi. “Al fine di rassicurare, almeno in parte, i nostri Concittadini, comunichiamo che il caso di Covid-19 segnalato ad Aschi Alto, sembra essere abbastanza circoscritto. Infatti, al momento, oltre alla moglie del paziente “zero” non ci sono altri soggetti positivi né tra i familiari né tra i loro amici e conoscenti.

Gli abitanti del Comune di Ortona, grazie anche ai controlli e alle informazioni

date loro dai militari della locale Stazione Carabinieri, alla quale si rivolgono

solerti, per le più disparate situazioni di vita quotidiana, stanno rispettando

quanto dettato dai Dpcm: tutti osservano le prescrizioni e l’eventuale quarantena fiduciaria loro imposta dagli organi ASL, non uscendo dalle proprie dimore in considerazione che i servizi essenziali sono loro assicuratidai dipendenti del Comune” è quanto dichiarato dal primo cittadino di Ortona dei Marsi, Manfredo Eramo.

“Purtroppo -continua Eramo- le difficoltà sono tante poiché, nel Comune di Ortona, essendo esso costituito da sette frazioni, rimane molto laborioso assicurare ai nostri anziani tale servizio per più ore nell’arco della giornata. Mi preme sottolineare a questo proposito, l’opera svolta, costantemente, dal Comandante della Stazione Carabinieri e dai suoi militari, impegnati nella distribuzione di medicinali e di altri beni di prima necessità, unitamente al predetto personale comunale e alla farmacista con la quale sono in stretto contatto per non lasciare mai soli i concittadini più bisognosi delle frazioni più lontane. A tutti va il mio grazie e quello dell’intera Amministrazione Comunale” ha concluso il sindaco.